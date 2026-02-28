Об этом сообщают пропагандистские росСМИ, в частности SHOT.

Как Россия пыталась отражать ночную атаку?

Россияне утверждают, что ночью 28 февраля слышали взрывы из-за якобы работы ПВО. Так, по их данным, 2 беспилотника якобы сбиты над территорией Ульяновского муниципального округа и в окрестностях Калуги.

Также взрывы прогремели в пригороде Тулы, Узловой и Новомосковска. Местные говорят, что видели вспышки в небе и дым.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также рано утром предупреждал о неизвестных БПЛА в регионе. Впоследствии российские власти заверили, что предварительно неизвестно о пострадавших или разрушениях.

Всего, по данным российского минобороны, атаку отражали в 8 областях, а сбито или перехвачено было якобы 97 дронов. Больше всего из них – над временно оккупированным Крымом.

Что не работало из-за угрозы?

Между тем Росавиация сообщила, что аэропорт Калуга приостановил прием и выпуск самолетов.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – добавили россияне.

Вторую ночь подряд оккупанты перекрывали Крымский мост для движения автотранспорта. А в телеграмм-канале "Крымский мост" призвали тех, кто рядом с ним, "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников".

Последствия предыдущих взрывов в России и на ВОТ