Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, зокрема SHOT.

Дивіться також Ракети "погасили світло" в Бєлгороді: там серйозно пошкоджено енергетику

Як Росія намагалась відбивати нічну атаку?

Росіяни стверджують, що уночі 28 лютого чули вибухи через нібито роботу ППО. Так, за їхніми даними, 2 безпілотники начебто збито над територією Ульяновського муніципального округу та на околицях Калуги.

Також вибухи прогриміли у передмісті Тули, Узлової та Новомосковська. Місцеві кажуть, що бачили спалахи в небі та дим.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв також рано вранці попереджав про невідомі БпЛА в регіоні. Згодом російська влада запевнила, що попередньо невідомо про постраждалих чи руйнування.

Загалом, за даними російського міноборони, атаку відбивали у 8 областях, а збито чи перехоплено було нібито 97 дронів. Найбільше з них – над тимчасово окупованим Кримом.

Що не працювало через загрозу?

Тим часом Росавіація повідомила, що аеропорт Калуга призупинив прийом і випуск літаків.

"Обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів", – додали росіяни.

Другу ніч поспіль окупанти перекривали Кримський міст для руху автотранспорту. А у телеграм-каналі "Кримський міст" закликали тих, хто поруч із ним, "зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників".

Наслідки попередніх вибухів в Росії та на ТОТ