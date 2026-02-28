Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, зокрема SHOT.
Дивіться також Ракети "погасили світло" в Бєлгороді: там серйозно пошкоджено енергетику
Як Росія намагалась відбивати нічну атаку?
Росіяни стверджують, що уночі 28 лютого чули вибухи через нібито роботу ППО. Так, за їхніми даними, 2 безпілотники начебто збито над територією Ульяновського муніципального округу та на околицях Калуги.
Також вибухи прогриміли у передмісті Тули, Узлової та Новомосковська. Місцеві кажуть, що бачили спалахи в небі та дим.
Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв також рано вранці попереджав про невідомі БпЛА в регіоні. Згодом російська влада запевнила, що попередньо невідомо про постраждалих чи руйнування.
Загалом, за даними російського міноборони, атаку відбивали у 8 областях, а збито чи перехоплено було нібито 97 дронів. Найбільше з них – над тимчасово окупованим Кримом.
Що не працювало через загрозу?
Тим часом Росавіація повідомила, що аеропорт Калуга призупинив прийом і випуск літаків.
"Обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів", – додали росіяни.
Другу ніч поспіль окупанти перекривали Кримський міст для руху автотранспорту. А у телеграм-каналі "Кримський міст" закликали тих, хто поруч із ним, "зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників".
Наслідки попередніх вибухів в Росії та на ТОТ
Також вночі 28 лютого зафіксували падіння "уламків" БпЛА на території НПЗ "Албашнефть" у Краснодарському Краї. Там спалахнув один з резервуарів.
У Генштабі ЗСУ підтвердили удари по тимчасово окупованій Луганщині 27 лютого. Там під ударом була нафтобаза "Луганська", де спалахнула сильна пожежа.
Також тієї ночі вибухи пролунали у Бєлгороді. Російський губернатор Гладков стверджував, що нібито ракетних ударів завдали по енергетиці регіону. Внаслідок цього там були перебої зі світлом, водою і теплом.