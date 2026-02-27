Удари підтвердили в Генштабі ЗСУ.
Які наслідки нових ударів по ворожих об'єктах?
Уночі 27 лютого на Луганщині лунали вибухи та було зафіксовано пожежу. У Генштабі ЗСУ згодом проінформували, що оборонці завдали нового удару по важливих для армії Росії об'єктах.
Зокрема, на тимчасово окупованій території Луганщині атаковано нафтобазу "Луганська". На її території виникла масштабна пожежа, а ступінь завданих збитків уточнюють.
Об'єкт задіяний у забезпеченні військ російського агресора,
– додали військові.
Зазначимо, що OSINT-аналітики раніше показали резервуар, на якому виникла пожежа внаслідок ударів.
Крім того, українські Сили оборони вгатили по кількох складах пально-мастильних матеріалів. Під прицілом були об'єкти біля Маріуполя, Новоторецького та Коптєвого на ТОТ Донеччини.
Також удар зафіксували по ворожому пункту управління безпілотниками на Херсонщині, біля Райського.
Які нещодавні втрати Росії?
Росіяни жалілися, що вночі чули вибухи у Бєлгороді. Губернатор області стверджує, що внаслідок нібито ракетних ударів у місті є проблемі зі світлом, водопостачанням і опаленням. Місцеві телеграм-канали припускають, що під ударом була ТЕЦ.
Загалом минулої доби російська армія втратила 1 280 осіб, 14 артсистем, а також іншу техніку і озброєння.
Як повідомляли у ГУР МО, українські військові відновили контроль над основними позиціями поблизу Степногірська. Зокрема, там перерізали логістику противника.