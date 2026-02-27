Удари підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Які наслідки нових ударів по ворожих об'єктах?

Уночі 27 лютого на Луганщині лунали вибухи та було зафіксовано пожежу. У Генштабі ЗСУ згодом проінформували, що оборонці завдали нового удару по важливих для армії Росії об'єктах.

Зокрема, на тимчасово окупованій території Луганщині атаковано нафтобазу "Луганська". На її території виникла масштабна пожежа, а ступінь завданих збитків уточнюють.

Об'єкт задіяний у забезпеченні військ російського агресора,
– додали військові.

Зазначимо, що OSINT-аналітики раніше показали резервуар, на якому виникла пожежа внаслідок ударів.

Крім того, українські Сили оборони вгатили по кількох складах пально-мастильних матеріалів. Під прицілом були об'єкти біля Маріуполя, Новоторецького та Коптєвого на ТОТ Донеччини.

Також удар зафіксували по ворожому пункту управління безпілотниками на Херсонщині, біля Райського.

Які нещодавні втрати Росії?

  • Росіяни жалілися, що вночі чули вибухи у Бєлгороді. Губернатор області стверджує, що внаслідок нібито ракетних ударів у місті є проблемі зі світлом, водопостачанням і опаленням. Місцеві телеграм-канали припускають, що під ударом була ТЕЦ.

  • Загалом минулої доби російська армія втратила 1 280 осіб, 14 артсистем, а також іншу техніку і озброєння.

  • Як повідомляли у ГУР МО, українські військові відновили контроль над основними позиціями поблизу Степногірська. Зокрема, там перерізали логістику противника.