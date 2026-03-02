Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи. Про це пише телеграм-канал ASTRA.
Що відомо про атаку на нафтовий термінал?
В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили атаку дронів, зазначивши, що уламки збитих безпілотників пошкодили кілька житлових будинків. Про інші наслідки офіційно не повідомлялося.
Згідно з інформацією аналітиків пошкоджено нафтоналивний термінал "Шесхаріс" / телеграм-канал ASTRA
За даними аналізу фото та відео очевидців, оприлюдненого ЗМІ, ціллю удару міг бути саме нафтоналивний комплекс "Шесхаріс" – один із найбільших стратегічних терміналів Росії, який забезпечує прийом, зберігання та відвантаження нафти на танкери та відіграє важливу роль в експортній інфраструктурі півдня країни.
У Росії палав один із найбільших нафтових терміналів: дивіться відео
Раніше об'єкт уже зазнавав пошкоджень внаслідок атаки. Українська сторона офіційно не підтверджувала удар.
Що ще нещодавно палало на Росії?
У ніч на 28 лютого Росія та Крим зазнали атаки дронів, що призвело до закриття аеропорту в Калузі. Російські ЗМІ стверджують, що ППО нібито збило 97 дронів, а Кримський міст був перекритий для автотранспорту другу ніч поспіль.
Також вночі 28 лютого "уламки" БпЛА підпалили резервуар на НПЗ "Албашнефть" на Кубані, спричинивши пожежу на площі 150 квадратних метрів. Постраждалих немає, пожежу ліквідували до ранку, але на НПЗ частково зупинили роботу через ризик нових вибухів.
Напередодні у Бєлгороді внаслідок ракетних ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що спричинило перебої зі світлом, водопостачанням та теплом. Губернатор області повідомив, що про значні пошкодження об'єктів енергетики.