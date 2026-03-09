Фактически же россияне "слизали" этот катер со шведского Stridsbåt. Интересные факты о судне собрал 24 Канал.

Что такое десантный катер БК-16?

Скоростные транспортно-десантные катера проекта 02510 "БК-16" – это серия российских высокоскоростных транспортно-десантных катеров, построенных по заказу Военно-морского флота России. Их создали для отрядов специального назначения во время операций на реках или прибрежной морской зоне.

В общем катер предназначен для транспортировки и высадки подразделений морской пехоты или спецназа, обеспечения охраны акваторий, сопровождения кораблей, а также участия в диверсионно-разведывательных операциях.

Хотя в Википедии указано, что катера проекта можно перепутать с другими патрульными катерами проекта 03160 "Раптор", но в основе обоих проектов лежат скоростные катера CB90 - так называемые "Стридсбаты".

БК-16 – это копия шведского катера, хотя его российские производители настаивают на оригинальном происхождении. Более того – он похож и с "Раптором" (проект 03160), еще одной российской копией СВ90. Производители у этих катеров разные: "Рапторы" строились верфью "Пелла" на Балтике, а БК-16 – Рыбинской верфью на Волге. Что интересно – Рыбинская верфь принадлежит концерну "Калашников",

– объяснил Андрей Харук для "Милитарного".

Катер БК-16 имеет дистанционно управляемый модуль с 12,7-миллиметровым пулеметом и двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами на вертлюгах. Катер может транспортировать 19 десантников.

"РБК-Украина" добавляет, что БК-16 может нести пусковую установку управляемых ракет. Также катера оснащаются легкими дронами ZALA, которые могут транслировать видео в режиме реального времени на расстоянии до 25 километров.

Интересно! Россияне уже теряли катер такого типа – и тоже в районе Новоозерного. В феврале 2026 года по судну отработало подразделение ГУР "Призраки". А первый такой вражеский катер потопили в мае 2022 года.



Зимой 2026-го "Милитарный" написал, что в составе Черноморского флота РФ есть 5 катеров этого типа, еще четыре эксплуатируют подразделения Росгвардии.

Что известно о поражении десантного катера БК-16?

О поражении этого катера сообщили 8 марта в Генштабе ВСУ. Это произошло в районе Новоозерного во временно оккупированном Крыму.

Поселок Новоозерное расположен неподалеку Евпатории, на берегу озера Донузлав.

Показываем Новоозерное на карте Крыма

9 марта Генштаб добавил уничтоженный десантный катер в статистику потерь за предыдущий день.