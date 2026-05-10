Про це пише радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Цікаво Путін пожалівся Ердогану на Україну через загрозу у Чорному морі

Як відключення Starlink зірвали плани Росії у Чорному морі?

"Флеш" зазначив, що після успішного застосування Україною ударних морських дронів Росія відразу почала розробляти власні аналоги. Упродовж 2024 року тривали конструкторські роботи, а вже у лютому 2025 року в Росії затвердили єдині тактико-технічні вимоги до безпілотних катерів для військово-морського флоту.

За словами Бескрестнова, навесні 2025 року кілька російських підприємств почали серійне виробництво БЕК, а влітку проводили масштабні випробування та навчання. До проєкту також долучився підрозділ "Рубікон".

Радник міністра оборони нагадав, що 25 серпня 2025 року російські морські дрони атакували судно "Сімферополь" у дельті Дунаю. Після цього восени відбулося ще кілька атак на об'єкти українського узбережжя. Також, за його словами, у Росії з'явилися десятки моделей БЕК, серед яких "Оркан", "Катран", "Визир", "Мурена", "Сардина" та "1000".

Бескрестнов пояснив, що головною проблемою для російських безпілотних катерів стало саме управління та передача сигналу після відключення Starlink. Росіяни намагалися використовувати альтернативні системи зв'язку, однак вони виявилися неефективними.

Зокрема, система "Павутина" забезпечувала зв'язок лише на відстані до 30 кілометрів і підходила лише для захисту прибережної зони. Спроби працювати через російські геостаціонарні супутники також не дали результату через втрату сигналу під час маневрів катерів та затримки передачі даних.

Окрім цього, ворог тестував системи керування через БпЛА-ретранслятори із застосуванням обладнання компаній "Аероскан", "Зала", "ПЛАЗ" і "Геоскан".

Водночас, за словами "Флеша", такі катери легко виявляються через радіовипромінювання, а їхні системи зв'язку можуть бути придушені українськими засобами радіоелектронної боротьби.

Звісно, не можна недооцінювати нашого ворога. Вони дуже хочуть застосовувати БЕКи, які тим більше вже побудовані. Я приблизно розумію, куди вони рухатимуться далі. Подивимось,

– підсумував Бескрестнов.

Який ще вплив мало відключення Starlink для Росії?

Компанія SpaceX, у відповідь на запит Міністерства оборони України, ще наприкінці січня 2026 року почала впроваджувати заходи для обмеження несанкціонованого використання Starlink російськими військами. Зокрема, це суттєво завадило використовувати ворогу ударні безпілотники, які працювали за допомогою супутників.

Уже через кілька днів росіяни почали скиглити про масове відключення Starlink у своїх підрозділах на фронті, що створює для них проблеми з управлінням військами. Наразі у ворога немає альтернатив супутниковому інтернету.

Варто зазначити, що відключення Starlink для ворога також стало додатковим фактором успіху Сил оборони в наступі у Дніпропетровській області. Детальніше про саму операцію українських захисників та її наслідки – читайте у матеріалі 24 Каналу.