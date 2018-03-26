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Пожар в Кемерово: женщина рассказала, как спасалась из охваченного пожаром ТЦ

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17/5000 Pozhezha v Kemerovo Пожар в Кемерово
17/5000 Pozhezha v Kemerovo Пожар в Кемерово / Наталя Нараєва

Очевидец страшных событий в российском Кемерово Анна Зареченева в день трагедии вместе с сыном и мужом отдыхали в пресловутом торговом центре "Зимняя вишня".

Об этом женщина рассказала у себя в Instagram.

Она рассказала, что перед пожаром весь ТЦ "Зимняя вишня" был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом.

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В ТЦ женщина с семьей приехала, чтобы посмотреть фильма. "Где-то в середине сеанса дверь открылась и из холла раздался крик: "Пожар! Пожар!" – написала она.

По словам женщины, она схватила сына за руку и направилась к выходу. Толпа просто таки ломился через узкие двери, а второй выход не открыли.

Выскочив из кинозала, мы увидели плотный черный едкий дым, который полностью затянул детская игровая площадка и второй кинозал. Их не было видно. Дышать уже нечем,
– добавила она.

...Это просто ужас... трудно описать то,что сегодня произошло ... Обычный выходной день. Всей семьёй решили сходить в кино на #тихоокеанскийрубеж .Нарядились в лучшие одежды и поехали. Весь ТЦ «Зимняя Вишня» был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом. Пришли как раз к началу фильма. Места были в 1-м зале на 5-и ряду. Где-то в середине сеанса дверь открылась и в свете,поступающего из холла раздался крик: «Пожар!пожар!» . Схватив Даниила за руку я быстро побежала с ним к выходу из зала.Дима шёл следом . Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили . Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери. Второй выход почему-то не открыли(а был ли он?),да и вторую створку не открыли у этой двери. Выскочив из кинозала ,мы увидели плотный чёрный едкий дым,который полностью затянул детскую игровую площадку и 2-й кинозал-их было совсем не видно .Дышать уже было нечем. Добежали до лестницы:там уже люди в большей панике спускались вниз . Кто-то спускался на лифте . Очень много плачущих и кричащих детей. Я и Даниил стали спускаться вниз. Дима был где-то там,позади,пытаясь регулировать натиск обезумевших людей. Ведь взрослые бежали оттуда,расталкивая и давя детей. На лестнице время от времени толпа тоже поддавалась панике,но мужчины,находящиеся в ней быстро успокаивали всех,крича : «Без паники!Спокойно! Мы все спустимся!». Кто-то впопыхах поскользнулся и упал на ступеньках. Тут же ему помогли подняться. Когда добрались с Даней до второго этажа позвонил Дима-уточнил где мы. Узнав,что почти спустились-решил вернуться за верхней одеждой. В этот момент он был уже на 3-м этаже. Затем поднялся назад к гардеробу,но там уже не было видно ничего. Администратор в панике стояла и не знала что делать,какой-то мужчина кричал,что там ,в одном из кинозалов остались его дети . Найдя кем-то оброненную шапку Дима намочил её водой и попытался пройти к залу. Но плотность и едкость дыма были столь высоки,что шапка просто не помогала . «У вас есть противогаз?!!»-стал просить он у обезумевшего охранника. Но тот только развёл руками. Попытка пробраться к детям оказалась тщетной.️️️

Публикация от Анна Заречнева (@annazare4neva)

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово вспыхнул масштабный пожар в местном торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.

Во время пожара в Кемерово погибли 9 детей, еще 41 ребенка считают пропавшим без вести. Всего в результате пожара пострадали 84 человек, 37 из которых погибли, а пропавшими без вести считают 64 человека.

Теги: Пожар в Кемерово Пожар Новости России
Источник: 24 Канал
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