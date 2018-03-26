Пожар в Кемерово: женщина рассказала, как спасалась из охваченного пожаром ТЦ

Очевидец страшных событий в российском Кемерово Анна Зареченева в день трагедии вместе с сыном и мужом отдыхали в пресловутом торговом центре "Зимняя вишня".

Об этом женщина рассказала у себя в Instagram.

Она рассказала, что перед пожаром весь ТЦ "Зимняя вишня" был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом.

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В ТЦ женщина с семьей приехала, чтобы посмотреть фильма. "Где-то в середине сеанса дверь открылась и из холла раздался крик: "Пожар! Пожар!" – написала она.

По словам женщины, она схватила сына за руку и направилась к выходу. Толпа просто таки ломился через узкие двери, а второй выход не открыли.

Выскочив из кинозала, мы увидели плотный черный едкий дым, который полностью затянул детская игровая площадка и второй кинозал. Их не было видно. Дышать уже нечем,

– добавила она.

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово вспыхнул масштабный пожар в местном торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.



Во время пожара в Кемерово погибли 9 детей, еще 41 ребенка считают пропавшим без вести. Всего в результате пожара пострадали 84 человек, 37 из которых погибли, а пропавшими без вести считают 64 человека.