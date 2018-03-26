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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пожежа в Кемерово: жінка розповіла, як рятувалася з охопленого пожежою ТЦ

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Пожежа в Кемерово
Пожежа в Кемерово / Наталя Нараєва

Очевидиця страшних подій у російському Кемерово Анна Зареченева у день трагедії разом з сином та чоловік відпочивали у горезвісному торговому центрі "Зимова вишня".

Про це жінка розповіла в себе в Instagram.

Вона розповіла, що перед пожежею весь ТЦ "Зимова вишня" був заповнений відвідувачами. Місце на парковці навколо нього знайшли насилу.

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У ТЦ жінка з сім’єю приїхала, щоб подивитися фільму. "Десь в середині сеансу двері відчинилися і в світлі, що проривалось з холу пролунав крик: "Пожежа! Пожежа!" – написала вона.

За словами жінки, вона схопила сина за руку та попрямувала до виходу. Натовп просто таки ломився через вузькі двері, а другий вихід не відкрили.

Вискочивши з кінозалу, ми побачили щільний чорний їдкий дим, який повністю затягнув дитячий ігровий майданчик і другий кінозал. Їх зовсім не було видно. Дихати вже було нічим,
– додала вона.

...Это просто ужас... трудно описать то,что сегодня произошло ... Обычный выходной день. Всей семьёй решили сходить в кино на #тихоокеанскийрубеж .Нарядились в лучшие одежды и поехали. Весь ТЦ «Зимняя Вишня» был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом. Пришли как раз к началу фильма. Места были в 1-м зале на 5-и ряду. Где-то в середине сеанса дверь открылась и в свете,поступающего из холла раздался крик: «Пожар!пожар!» . Схватив Даниила за руку я быстро побежала с ним к выходу из зала.Дима шёл следом . Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили . Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери. Второй выход почему-то не открыли(а был ли он?),да и вторую створку не открыли у этой двери. Выскочив из кинозала ,мы увидели плотный чёрный едкий дым,который полностью затянул детскую игровую площадку и 2-й кинозал-их было совсем не видно .Дышать уже было нечем. Добежали до лестницы:там уже люди в большей панике спускались вниз . Кто-то спускался на лифте . Очень много плачущих и кричащих детей. Я и Даниил стали спускаться вниз. Дима был где-то там,позади,пытаясь регулировать натиск обезумевших людей. Ведь взрослые бежали оттуда,расталкивая и давя детей. На лестнице время от времени толпа тоже поддавалась панике,но мужчины,находящиеся в ней быстро успокаивали всех,крича : «Без паники!Спокойно! Мы все спустимся!». Кто-то впопыхах поскользнулся и упал на ступеньках. Тут же ему помогли подняться. Когда добрались с Даней до второго этажа позвонил Дима-уточнил где мы. Узнав,что почти спустились-решил вернуться за верхней одеждой. В этот момент он был уже на 3-м этаже. Затем поднялся назад к гардеробу,но там уже не было видно ничего. Администратор в панике стояла и не знала что делать,какой-то мужчина кричал,что там ,в одном из кинозалов остались его дети . Найдя кем-то оброненную шапку Дима намочил её водой и попытался пройти к залу. Но плотность и едкость дыма были столь высоки,что шапка просто не помогала . «У вас есть противогаз?!!»-стал просить он у обезумевшего охранника. Но тот только развёл руками. Попытка пробраться к детям оказалась тщетной.️️️

Публикация от Анна Заречнева (@annazare4neva)

Нагадаємо, 25 березня у російському місті Кемерово спалахнула масштабна пожежа у місцевому торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.

Під час пожежі у Кемерово загинули 9 дітей, ще 41 дитину вважають зниклою безвісти. Усього внаслідок пожежі постраждали 84 осіб, 37 з яких загинули, а зниклими без вісти вважають 64 людини.

Теги: Пожежа Пожежа в Кемерово Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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