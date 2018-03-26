Пожежа в Кемерово: жінка розповіла, як рятувалася з охопленого пожежою ТЦ

Очевидиця страшних подій у російському Кемерово Анна Зареченева у день трагедії разом з сином та чоловік відпочивали у горезвісному торговому центрі "Зимова вишня".

Про це жінка розповіла в себе в Instagram.

Вона розповіла, що перед пожежею весь ТЦ "Зимова вишня" був заповнений відвідувачами. Місце на парковці навколо нього знайшли насилу.

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У ТЦ жінка з сім’єю приїхала, щоб подивитися фільму. "Десь в середині сеансу двері відчинилися і в світлі, що проривалось з холу пролунав крик: "Пожежа! Пожежа!" – написала вона.

За словами жінки, вона схопила сина за руку та попрямувала до виходу. Натовп просто таки ломився через вузькі двері, а другий вихід не відкрили.

Вискочивши з кінозалу, ми побачили щільний чорний їдкий дим, який повністю затягнув дитячий ігровий майданчик і другий кінозал. Їх зовсім не було видно. Дихати вже було нічим,

– додала вона.

Нагадаємо, 25 березня у російському місті Кемерово спалахнула масштабна пожежа у місцевому торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.



Під час пожежі у Кемерово загинули 9 дітей, ще 41 дитину вважають зниклою безвісти. Усього внаслідок пожежі постраждали 84 осіб, 37 з яких загинули, а зниклими без вісти вважають 64 людини.