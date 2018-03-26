Пожежа в Кемерово у ТЦ "Зимова вишня": причини, жертви та факти трагедії

Пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерово забрала життя щонайменше 64 осіб. Серед них – діти. Російські слідчі вже мають перші версії подій.

Пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Через густий чорний дим дехто з відвідувачів опинився відрізаним від аварійних виходів. Деякі з них у відчаї вистрибували з вікон.

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Відео пожежі в ТРЦ в Кемерово (18+)

У перші години пожежі стало відомо, що у пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово загинули 9 дітей, ще 41 дитину вважали зниклою безвісти.

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У ТРЦ була група 12-річних школярів. Вони приїхали із селища Трещевского Кемеровської області. На честь початку шкільних канікул їх повезли на екскурсію в дитячий центр і кінотеатр. Дітей супроводжували класний керівник і двоє батьків, яким вдалося вибратися з охопленої полум’ям будівлі.

Пожежа у торговому центрі в Кемерово тривала понад 12 годин

За попередньою версією, вогонь спалахнув в дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

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Відео початку пожежі у торговому центрі

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Станом на ранок 26 березня покрівля та ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово впали майже по всій площі пожежі в будівлі, на 1,5 тисячі квадратних метрів.

"Сталася пожежа на площі 1,6 тисячі квадратних метрів з подальшим обваленням покрівлі, перекриття між четвертим і третім поверхами на площі 1,5 тисячі квадратних метрів", – сказав представник МНС Росії.

Відео початку пожежі у Кемерово

Варто додати, що на наступний день, у понеділок, 26 березня, у приміщенні торгового центру "Зимова вишня" знову спалахнула пожежа.

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Станом на 15:00 26 березня офіційно озвучена кількість жертв пожежі – 64 особи. Наразі правоохоронці упізнали тіла 15-ти загиблих. Зниклими безвісти залишаються близько десяти осіб. Понад 40 людей постраждали, 10 з них перебувають у лікарнях.

Дах ТРЦ у Кемерово згорів повністю

Правоохоронці зазначили, що троє дітей, дівчина і ще одна особа, які вважались зниклими безвісти – живі, вони не перебували в торговому центрі на момент пожежі.

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У Слідчому комітеті Росії заявили, що співробітник приватної охоронної фірми при отриманні сигналу про пожежу у торговому центрі у Кемерово відключив систему оповіщення. Вирішується питання про його затримання.

Вже затримані та допитані четверо підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації.

Наслідки пожежі у торговому центрі у Кемерово

Окрім того, Слідчий комітет РФ заявив, що серйозні порушення були допущені як при введенні торгового центру в експлуатацію, так і в процесі його роботи. Пожежні виходи в ТЦ були заблоковані. Слідство перевіряє інформацію і про інші порушення.

За кількістю жертв кемеровська пожежа – одна з чотирьох найбільших за 100 років поряд з пожежами в самарському УВС (1999 рік, 57 жертв), в будинку для літніх людей у станиці Камишевській в Краснодарському краї (2007 рік, 63 жертви) і в клубі "Хромая лошадь" у Пермі (2009 рік, 153 жертви).