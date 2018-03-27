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Пожежа в Кемерово: слідство назвало найбільш ймовірну причину трагедії

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Слідство назвало найбільш ймовірну причину пожежі в Кемерово
Слідство назвало найбільш ймовірну причину пожежі в Кемерово / Фото з відкритих джерел

Слідчий комітет Росії вважає версію про коротке замикання найбільш імовірною причиною пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово, в результаті якого загинули щонайменше 64 людини.

Про це глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доповів президенту Володимиру Путіну на нараді з ліквідації наслідків пожежі, проведеній в Кемерові, передає "ТАСС".

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Або це самозаймання електрики, яку замкнуло, або це версія, в яку ми менше віримо, – застосування відкритого вогню,
– зазначив він.

Проте Бастрикін додав, що для остаточної відповіді на це питання призначили експертизи. Також, за його словами, слідство вже затримало п'ятьох людей по ​​кримінальній справі, порушеній у зв'язку з пожежею.

Окрім того очільник СК РФ розповів, що сигналізація в торговому центрі "Зимова вишня" не працювала, а охоронець після початку пожежі не включив систему оповіщення, яка була робочою, на відміну від сигналізації. Його поведінці слідство "не може дати розумного пояснення".

"Тобто система безпеки в цілому була фактично кинута напризволяще і не функціонувала", – підсумував Бастрикін і додав, що багато дверей було заблоковано, у тому числі для боротьби з безбілетниками.

Нагадаємо, 25 березня пожежа у російському місті Кемерово спалахнула. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Станом на 26 березня відомо про 64 загиблих, 80 постраждалих, ще 16 осіб вважають зниклими безвісти.

Теги: Новини політики Новини Росії Пожежа в Кемерово Розслідування
Джерело: 24 Канал
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