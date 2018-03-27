Пожежа в Кемерово: слідство назвало найбільш ймовірну причину трагедії

Слідчий комітет Росії вважає версію про коротке замикання найбільш імовірною причиною пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово, в результаті якого загинули щонайменше 64 людини.

Про це глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доповів президенту Володимиру Путіну на нараді з ліквідації наслідків пожежі, проведеній в Кемерові, передає "ТАСС".

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Або це самозаймання електрики, яку замкнуло, або це версія, в яку ми менше віримо, – застосування відкритого вогню,

– зазначив він.

Проте Бастрикін додав, що для остаточної відповіді на це питання призначили експертизи. Також, за його словами, слідство вже затримало п'ятьох людей по ​​кримінальній справі, порушеній у зв'язку з пожежею.

Окрім того очільник СК РФ розповів, що сигналізація в торговому центрі "Зимова вишня" не працювала, а охоронець після початку пожежі не включив систему оповіщення, яка була робочою, на відміну від сигналізації. Його поведінці слідство "не може дати розумного пояснення".

"Тобто система безпеки в цілому була фактично кинута напризволяще і не функціонувала", – підсумував Бастрикін і додав, що багато дверей було заблоковано, у тому числі для боротьби з безбілетниками.

Нагадаємо, 25 березня пожежа у російському місті Кемерово спалахнула. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Станом на 26 березня відомо про 64 загиблих, 80 постраждалих, ще 16 осіб вважають зниклими безвісти.