"Це не трагедія, а закономірність": російський журналіст про пожежу в Кемерово

Пожежа в ТРЦ "Зимова Вишня" в російському Кемерово – це вже не трагедія, а закономірність, до якої призвело те, що "всім на все начхати, на всіх рівнях".

Таку думку висловив російський журналіст Аркадій Бабченко в Facebook.

Зазначимо, що кількість загиблих під час пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово зросла до 64 осіб.

"Я лише повторю те, що торочу вже роками. Трагедія – це, коли ти передбачав небезпеку, вживав усіх заходів для її запобігання, але форс-мажор виявився сильнішим. Як цунамі в Японії або торнадо у США. А потім проводиться робота по виявленню прорахунків і застосування заходів щодо недопущення подібного в майбутньому", – мовиться у повідомленні журналіста.

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А коли у тебе вчора газом від звалища труяться 50 дітей, до цього в інтернаті ґвалтують ще 50 дітей, до цього діти розбиваються в автобусі, до цього тонуть на "Булгарії", до цього гинуть на зупинці під джипом п'яного попа або прокурора, до цього провалюються в незакритий колектор, а сьогодні згорають у кінотеатрі – це вже не трагедія. Це вже закономірність,

– наголосив Бабченко.

Журналіст також назвав трагедію "системним розвалом правил безпечного гуртожитку на цій території".

"Коли всім на все начхати. На всіх рівнях. У тому числі і на дитячі життя. Вже зовсім неможливо уявити, з якого боку прилетить. Біжіть звідти. Відвозьте своє майбутнє з цієї країни", – резюмував Бабченко.

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Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Через густий чорний дим дехто з відвідувачів опинився відрізаним від аварійних виходів. Деякі з них у відчаї вистрибували з вікон. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.