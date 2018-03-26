"Это не трагедия, а закономерность": российский журналист о пожаре в Кемерово

Пожар в ТРЦ "Зимняя Вишня" в российском Кемерово – это уже не трагедия, а закономерность, к которой привело то, что "всем на все наплевать на всех уровнях".

Такое мнение высказал российский журналист Аркадий Бабченко в Facebook.

Отметим, что количество погибших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово возросло до 64 человек.

"Я только повторю то, что твержу уже годами. Трагедия – это, когда ты предвидел опасность, принимал все меры для ее предотвращения, но форс-мажор оказался сильнее. Как цунами в Японии или торнадо в США. А затем проводится работа по выявлению просчетов и принятию мер по недопущению подобного в будущем", – говорится в сообщении журналиста.

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А когда у тебя вчера газом от свалки травятся 50 детей, до этого в интернате насилуют еще 50 детей, до этого дети разбиваются в автобусе, до этого тонут на "Булгарии", до этого погибают на остановке под джипом пьяного попа или прокурора, до этого проваливаются в незакрытый коллектор, а сегодня сгорают в кинотеатре – это уже не трагедия. Это уже закономерность,

– отметил Бабченко.

Журналист также назвал трагедию "системным развалом правил безопасного общежития на этой территории".

"Когда всем на все наплевать. На всех уровнях. В том числе и на детские жизни. Уже совсем невозможно представить, с какой стороны прилетит. Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны", – резюмировал Бабченко.

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Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. Из-за густого черного дыма некоторые из посетителей оказались отрезанными от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.