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Жуткое видео из коридоров горящего ТЦ в Кемерово: паника и детские крики

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Пожар в Кемерово
Пожар в Кемерово / Фото из открытых источников

В сеть попало видео, снятое в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерово, в котором произошел серьезный пожар.

Видео опубликовано на канале в YouTube.

Один из посетителей снял на телефон панику посетителей торгового центра "Зимняя вишня", когда там начался пожар. По кадрам заметно, что черный дым полностью охватил лестничную площадку, поэтому люди остались отрезанными от выхода.

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Люди в отчаянии, не знают куда идти, поэтому начали паниковать – слышно крики и плач.

Добавим, кровля и перекрытия торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово упали почти по всей площади пожара в здании.

Произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров, – сообщили в МЧС РФ.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям со слабыми нервами!

Пожар в Кемерово – видео, снятое внутри ТЦ "Зимняя вишня"

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

Количество погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово возросло до 53 человек.

Теги: Пожар в Кемерово Новости России Пожар Жертвы Дети
Источник: 24 Канал
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