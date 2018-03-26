Жахливе відео з коридорів палаючого ТЦ в Кемерово: паніка і дитячі крики
У мережу потрапило відео, зняте в торговому центрі "Зимова Вишня" у Кемерово, в якому сталася серйозна пожежа.
Відео опубліковано на каналі у YouTube.
Один з відвідувачів зняв на телефон паніку відвідувачів торгового центру "Зимова вишня", коли там почалась пожежа. З кадрів помітно, що чорний дим повністю охопив сходовий майданчик, тож люди залишилися відрізаними від виходу.
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Люди у відчаї не знають куди йти, тож почали панікувати – чути крики і плач.
Додамо, покрівля та перекриття торгово-розважального центру "Зимова вишня" в Кемерові впали майже по всій площі пожежі в будівлі.
Сталася пожежа на площі 1,6 тисячі квадратних метрів з обваленням покрівлі, перекриттів між четвертим і третім поверхами на площі 1,5 тисячі квадратних метрів, – повідомили в МНС РФ.
Увага! Відео не рекомендується для перегляду людей зі слабкими нервами!
Пожежа в Кемерово – відео, зняте всередині ТЦ "Зимова вишня"
Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.
Кількість загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово зросла до 53 осіб.