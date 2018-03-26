Трагедія в Кемерово: серед загиблих українців немає

Серед загиблих та постраждалих внаслідок пожежі в торговельному центрі "Зимова вишня" в Кемерово, яких опізнали у медичних закладах, немає іноземців, зокрема громадян України.

Про це повідомили у консульстві України в Новосибірську.

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"З 64 тіл загиблих під час пожежі в Кемерово було опізнано 15. Іноземців, в тому числі українців, серед них немає", – повідомили в консульстві.

Як повідомили у консульстві, наразі знайдено 64 тіла, проте існує ймовірність того, що загиблих більше. Також у консульстві зазначили, що усі тіла, які можна було дістати, було направлено на експертизу ДНК, результати будуть за одну чи дві доби. За попередньою інформацією, основна версія смертельної пожежі в Кемерово – несправна електропроводка.

Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.