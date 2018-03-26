Трагедия в Кемерово: среди погибших россиян – украинцев нет

Среди погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, которых опознали в медицинских учреждениях, нет иностранцев, в частности граждан Украины.

Об этом сообщили в консульстве Украины в Новосибирске.

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"Из 64 тел погибших при пожаре в Кемерово были опознаны 15. Иностранцев, в том числе украинцев, среди них нет", – сообщили в консульстве.

Как сообщили в консульстве, пока найдены 64 тела, однако существует вероятность того, что погибших больше. Также в консульстве отметили, что все тела, которые можно было достать, были направлены на экспертизу ДНК, результаты будут через одну или двое суток. По предварительной информации, основная версия смертельного пожара в Кемерово – неисправная электропроводка.

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.