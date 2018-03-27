Список погибших в пожаре в Кемерово: в сети появились первые фото и имена людей

Жители Кемерово вышли на протест из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня", а вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивильов на коленях попросил прощения у людей за погибших. Но это не вернет никому целые семьи и детей, погибших в страшном пожаре.

Пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

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Следственный комитет России считает версию о коротком замыкании наиболее вероятной причиной пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

По состоянию на 26 марта официально во время пожара погибли 64 человека. Президент России Владимир Путин среди причин пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово назвал "халатность и разгильдяйство".

Список погибших в пожаре в Кемерово:

1. Семья Востриковых: дочь Елена Сабадаш (23 года), невестка Елена Вострикова (30 лет) и трое ее детей: Анна (7 лет), Артем (5 лет), Роман (2 года).

Семья Востриковых

2. Семья Бахаевых – Вячеслав и Ирина (обоим было по 30 лет) и дочь Анюта (7 лет).

3. Игорь Тесленко и дочь Арина (8 лет).

4. Ольга Федина (46 лет) и дочь Лиза. Когда муж Александр Сыбко узнал об их смерти, у него случился сердечный приступ.

5. 11-летний Сергей с семьей – его отец, мама и сестра погибли. Отец успел вытолкнуть Сергея в окно, мальчик с травмами находится в больнице.

6. Трое дочерей Ольги Лиллевяли и Александра Ананьева. Двум было по 11 лет, младшей – 5. Все погибли.

7. Вадим Чмихалов (10 лет).

8. Наталья Устинова (36 лет) и дочь Ульяна (5 лет). Обе погибли. Фото: соцсети.

Список лиц, которые считаются пропавшими без вести:

1. Даша Сараева (12 лет)

2. Анфиса Кляйн (30 лет)

3. Наталья Селезень, (37 лет)

4. Татьяна Дарсалия, (37 лет)

5. Антон Мухин (28 лет)

6. Ратибор Мухин, (5 лет)

7. Надежда Агаркова, (57 лет)

8. Внучка Мария Агаркова (10 лет)

9. Татьяна Курчевская (11 лет), племянница Амана Тулеева

10. Станислав Архипенко (31 год). Считается пропавшим без вести вместе с дочкой

11. Дочь Виктория Архипенко (5 лет)

12. Арсений Устинов (11 лет)

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