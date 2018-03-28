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Росія взялася за пранкера, який заявив про 300 загиблих в Кемерово

1010 Читать новость на русском
Трагедія в Кемерово
Трагедія в Кемерово / utro.ru

Слідчий комітет Росії заявив, що український пранкер Євгеній Вольнов поширив чутки про 300 загиблих в Кемерово.

Про це мовиться на сайті комітету.

В Росії переконують, що Вольнов свідомо поширював неправдиву інформацію про кількість загиблих під час пожежі задля дестабілізації ситуації в регіоні.

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Йдеться про телефонні дзвінки до медичних установ і державні органи особи від відомого в мережі пранкера Євгена Вольнова. Він поширював свідомо помилкову інформацію, вводив в оману родичів загиблих і постраждалих,
– запевняють у Слідчому комітеті.

Росіяни пообіцяли дати "відповідну правову оцінку діям Вольнова".

Вольнов ж пояснив РБК, що "є єдиним, хто говорить правду" про пожежу в Кемерово і не боїться цього. Він пояснив, що взяв цифру 300 на основі аналізу кількості місць в кінозалах.

Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті. Кількість загиблих під час пожежі сягнула 64-ох осіб.

Теги: Новини України Новини Росії Пожежа в Кемерово
Джерело: 24 Канал
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