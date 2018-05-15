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Смертельный пожар в Кемерово: ТЦ "Зимняя вишня" сносят

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Смертельный пожар в Кемерово: ТЦ
Смертельный пожар в Кемерово: ТЦ "Зимняя вишня" сносят / tass

В Российском городе Кемерово начали демонтаж помещения торгового центра "Зимняя вишня". Первыми под снос пойдут вспомогательные здания.

Об этом сообщает ТАСС.

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Мы приступаем к демонтажу здания торгового центра "Зимняя вишня" ... Вся работа разбита на этапы, сегодня первый этап – демонтаж вспомогательных зданий,
– пояснил и.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивильов.

Он добавил, что уже подведены предварительные итоги обсуждения того, что будет на территории ТЦ "Зимняя вишня".

"Большинство жителей Кузбасса, более 60% – а проголосовало всего более 400 тысяч человек – высказалось за то, что здесь должен быть сквер", – добавил Цивильов.

Как сказал глава города Кемерово Илья Середюк, решение о признании этой зоны рекреационной может быть принято уже в начале июня.

"До 8 июня организованы процедуры по признанию этой территории рекреационной, в рамках которой и должен расположиться сквер", – уточнил Середюк.

Площадку после сноса "Зимней вишни" планируют обустроить до 1 сентября этого года.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.
Известно, что огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек.
Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре.

 

Теги: Новости России Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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