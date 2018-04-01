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Почему в ТЦ в Кемерове состоялись душераздирающие вещи: журналистка опубликовала важные детали

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Пожар в ТЦ
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерове / Соцсети

Двери в залы кинотеатра и все свободное пространство в торговом центре "Зимняя вишня", что в российском Кемерове, было заставлено игровыми автоматами. Кроме того, билетершы солгали начальству о настоящей ситуации. Именно поэтому и произошла трагедия с многими жертвами.

Об этом рассказала известная российская журналистка Юлия Латынина в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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В частности, она напомнила, что пожар в "Зимней вишне" начался на 4-м этаже, где располагаются детская игровая площадка, каток, фитнес-центр, бар и кинотеатр с тремя залами.

"В 1-м зале – 256 мест, а во втором и третьем – по 143 места. Во всех трех залах шли блокбастеры, и во всех трех залах были закрыты запасные выходы. Они были не просто закрытыми, они были внешне заложенными игровыми автоматами для экономии пространства", – подчеркивает она.

По ее словам, такой наплевательски подход – главный принцип не только "Зимней вишни", а практически любого торгового центра, который существует в России.

"Вот даже в "Зимней вишне", которая была переработана из кондитерской фабрики, сначала на здании кондитерской фабрики вы можете видеть окна, а затем эти окна были забиты. Почему? Не потому, что жалко окон, а ровно потому, что если есть пространство, оно должно быть использовано с максимальной выгодой, соответственно, оно должно быть чем-то заложенным. И в данном случае запасные двери заставили игровыми автоматами. Перед пожарной инспекцией, когда приходила проверка, эти автоматы отодвигали, затем придвигались назад. То есть это был чистое вопрос заработка", – отметила она.

Как добавляет представительница СМИ, после возгорания из первого и третьего зала люди вышли, а вот практически все посетители второго зала (продан 41 билет) не ушли, кроме одного человека, чьи дочери сгорели.

"Вот это самый главный и серьезный вопрос: что произошло во втором зале? Сначала вообще власти отрицали, что остался в торговом центре полный зал. Затем они перестали отрицать это, и распространили сведения, что зал был закрыт на ключ. Это, действительно, бывало в этом кинотеатре для того, чтобы безбилетники не проходили на киносеанс. Билет дорогой – 250 рублей (115 гривен) стоит. Как-то вот о том, что закрыт на ключ кинозал с замкнутыми запасными выходами превращается в газовую камеру, то никто не подумал. Эта версия распространилась очень широко. И параллельно была другая версия, что двери во втором зале постоянно заедали. Это тоже было правдой, просто люди, которые работали там, говорили, что двери – тяжелые, поэтому их клинило. Это была известная проблема",
– констатирует журналистка.

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В то же время она отмечает, что на самом деле проблема заключается в более глубоких вещах – в зал №2 никто не зашел, чтобы спасти людей.

"Более того, несмотря на то, что обе контролерши не зашли в второй кинозал, они еще и отчитались об эвакуации всех людей своему начальству. Вот, собственно, поэтому утверждение двух контролерш, которые сказали вещи не те, которые соответствуют действительности, а те, которые начальству было приятно слышать, там и происходили душераздирающие вещи, потому что там погибли 40 или 41 человек", – подытожила Латынина.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения.

По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек. Следственный комитет России уже предъявил обвинения пяти задержанным по делу о пожаре.

Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Жертвы Пожар в Кемерово Пожар
Источник: 24 Канал
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