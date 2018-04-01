Смертельный пожар в ТЦ в Кемерово: опубликовано видео момента возгорания

В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором изображен момент возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово. После этого в заведении вспыхнул серьезный смертельный пожар.

Соответствующее видео опубликовал Telegram канал Mash.

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На кадрах видно, как люди начинают выбегать из помещения и через некоторое время видно яркую вспышку. После этого огонь и дым начинают быстро распространяться по всему торговому центру.

Кроме того, ресурс опубликовал еще одно видео, на котором большое количество посетителей "Зимней вишни" эвакуировалось по лестнице. Заметим, что впоследствии это привело к давке.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. В результате инцидента погибли 64 человека и 79 человек пострадали.