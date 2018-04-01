Смертельна пожежа у ТЦ у Кемерові: опубліковано відео моменту займання
У мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому зображено момент займання у торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові. Після цього у закладі спалахнула серйозна серйозна смертельна пожежа.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал Mash.
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На кадрах видно, як люди починають вибігати з приміщення та за деякий час видно яскравий спалах. Після цього вогонь і дим починають швидко поширюватися всім торговим центром.
Крім того, ресурс опублікував ще одне відео, на якому велика кількість відвідувачів "Зимової вишні" евакуювався сходами. Зауважимо, що згодом це призвело до тисняви.
Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Внаслідок інциденту загинули 64 особи та 79 людей постраждали.