Смертельна пожежа у ТЦ у Кемерові: опубліковано відео моменту займання

У мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому зображено момент займання у торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові. Після цього у закладі спалахнула серйозна серйозна смертельна пожежа.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Mash.

Читайте також: Кемеровчанин, що втратив всю свою родину внаслідок пожежі у ТЦ, опублікував нове відео трагедії

На кадрах видно, як люди починають вибігати з приміщення та за деякий час видно яскравий спалах. Після цього вогонь і дим починають швидко поширюватися всім торговим центром.

Крім того, ресурс опублікував ще одне відео, на якому велика кількість відвідувачів "Зимової вишні" евакуювався сходами. Зауважимо, що згодом це призвело до тисняви.