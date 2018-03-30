Смертельный пожар в Кемерове: появилась красноречивая деталь

Торговый центр "Зимняя вишня" в российском Кемерове, в котором произошел смертельный пожар, был построен самовольно без надлежащего разрешения на его строительство, зато местные чиновники закрывали на это глаза и он продолжал эксплуатироваться.

Об этом сообщает Следственный комитет России на своем официальном сайте.

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Отмечается, что главное управление расследования особо важных дел СК РФ возбудило уголовное дело против начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

По словам следователей, женщина, в частности, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, поэтому она была задержана.

По версии следствия, она не приняла меры по прекращению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, повлекшее гибель посетителей торгового центра. Комкова была задержана по подозрению в совершении этого преступления. Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей,

– утверждают в ведомстве.

Также отмечается, что в ближайшее время Комковой будет предъявлено обвинение и следствие выступит с ходатайством о ее аресте.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек.



Ранее Следственный комитет России уже выдвигал обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре.