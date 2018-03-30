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Смертельна пожежа у Кемерові: з'явилася промовиста деталь

2463 Читать новость на русском
ТЦ
ТЦ "Зимова вишня" у Кемерові було зведено самовільно без належного дозволу на його будівництво, – СК РФ / Соцмережі

Торговий центр "Зимова вишня" у російському Кемерові, в якому сталася смертельна пожежа, було зведено самовільно без належного дозволу на його будівництво, натомість місцеві чиновники закривали на це очі та він продовжував експлуатуватися.

Про це повідомляє Слідчий комітет Росії на своєму офіційному сайті.

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Зазначається, що головне управління розслідування особливо важливих справ СК РФ порушило кримінальну справу проти начальника Інспекції державного будівельного нагляду Кемеровської області Танзиліі Комкової.

За словами слідчих, жінка, зокрема, підозрюється у зловживання посадовими повноваженнями, відтак її було затримано.

За версією слідства, вона не вжила заходи щодо припинення експлуатації самовільно зведеної будівлі торгово-розважального комплексу "Зимова вишня" в місті Кемерово без дозволу на будівництво, що спричинило загибель відвідувачів торгового центру. Комкову було затримано за підозрою в скоєнні цього злочину. Слідство також перевірить дії Комкової на предмет корупційної складової,
– стверджують у відомстві.

Також наголошується, що найближчим часом Комковій буде пред'явлено обвинувачення та слідство виступить із клопотанням про її арешт.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей.

Раніше Слідчий комітет Росії вже висував обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.

Теги: Пожежа в Кемерові Новини Росії Пожежа Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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