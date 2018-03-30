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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Страшна трагедія у Кемерові: затримано важливого фігуранта, дотичного до власника ТЦ

949 Читать новость на русском
Пожежа у ТЦ
Пожежа у ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерові / Соцмережі

Слідчий комітет Росії продовжує розслідувати загибель людей внаслідок пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерові. У рамках цієї кримінальної справи 30 березня було затримано генерального директора ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" Юлію Богданову. За словами слідчих, саме цьому підприємству належала будівля, в якій сталася трагедія.

Про це повідомляється на офіційному сайті СК РФ.

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"Під час слідства встановлено, що Богданову, яка є відповідальною за дотримання пожежної безпеки, неодноразово підлеглі повідомляли про недоліки системи протипожежної безпеки будівлі. Богданова при цьому, цілком займаючись лише здачею в оренду нових торгових площ, не робила жодних заходів задля усунення недоліків протипожежної безпеки", – підкреслюють слідчі.

Крім того, у відомстві сповістили про обшук у помешканні генерального директора ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат".

Також найближчим часом їй буде пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину за частиною статті про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.

За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.

Теги: Новини Росії Пожежа в Кемерові Пожежа Надзвичайні ситуації Розслідування
Джерело: 24 Канал
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