Родичі загиблих внаслідок пожежі у Кемерові назвали винних у трагедії

Родичі загиблих внаслідок пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" у російському Кемерові скаржаться на дії співробітників МНС РФ під час трагедії. На їхнє переконання, пожежники, рятувальники та поліцейські діяли неефективно. З відповідними заявами люди звернулися до прокуратури міста.

Як повідомляє російський ресурс РБК, до прокуратури скарги направило, зокрема, подружжя Ігор Сабадаш та Надія Вострікова, що втратили п'ять близьких родичів (невістка 30-річна Олена Вострікова, 23-річна донька Олена Сабадаш і три онуки семи, п’яти та двох років) під час пожежі в ТЦ, – у відомстві їхню заяву прийняли.

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За їхніми словами, аналогічно вчинила ще одна родина.

"Прошу розібратися в бездіяльності і неправильних діях рятувальних служб, а також працівників МВС, які не запобігли численним жертвам дітей і батьків, яких можна було уникнути", – зазначається у заяві Ігоря Сабадаша на ім'я прокурора Кемерова Олега Заратовського.

Крім того Надія Вострікова у своїй заяві зауважила, що вони опинилися на четвертому поверсі "Зимової вишні" через кілька хвилин після того, як у 16:03 їхня дочка Олена зателефонувала з проханням викликати пожежних і "швидку", оскільки "почалася пожежа, а їх замкнено в кінозалі, де відімкнено світло". Як зауважила жінка, тоді на поверсі стояли чотири пожежники, які сказали, що чекають на спецзасоби та "не можуть туди увійти".

"Я почала переконувати їх у тому, що там є моя дочка. Вони мені не повірили. Я увімкнула гучний зв'язок на телефоні та подзвонила своїй доньці. Тоді вони почули її кричущий голос: "Мама, чому нас не рятують". Останній дзвінок від доньки мені надійшов о 16:12: "Мама, я вмираю, я тебе люблю". Це були останні слова, сказані моєю дочкою… Я впала на коліна та почала просити: "Хлопці, рятуйте моїх дітей". На що мені відповіли байдуже: "Ми нічим не можемо Вам допомогти. Ми чекаємо на бригаду рятувальників", – йдеться у її скарзі.

На переконання Вострікової, у той момент пожежі в кінозалі ще не було, було тільки сильне задимлення.

За злагодженої роботи співробітників ТЦ "Зимова вишня" та пожежної охорони дітей могли врятувати, але вони стояли, чекали на команди та не діяли. Оцінюю роботу пожежників в першу годину як бездіяльність і наплювацьке ставлення до людського життя, споживацьке ставлення, пофігізм. Вважаю, що в діях співробітників МНС і поліції є несвоєчасність, неповнота дій, бездіяльність, що призвели до загибелі дітей. Прохання провести перевірку, вирішити питання про відповідальність винних, негайно вилучити записи розмов МНС, оперативних служб, запис і час телефонних переговорів родичів і загиблих,

– заявила вона.

Водночас Ігор Сабадаш розповів, що того дня перебував у дома, а про інцидент йому повідомила дружина.

"Я швидко зібрався, вийшов з дому, сів у машину. Я їхав з великою швидкістю, порушуючи правила дорожнього руху, та весь час розмовляв з донькою телефоном, заспокоював її. У торговому центрі я був о 16:11. Побачив у проході четвертого поверху задимлення та кинувся туди поповзом з криками на пожежників, чому вони стоять і не діють. Потім пожежні почали відштовхувати мене вниз на сходи", – наголошує чоловік.

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Як підкреслив він, "о 16:23 пожежники ще не вживали жодних дій", натомість його дружина стверджує, що пожежники "повільно почали підходити" приблизно до 16:40".

"Хтось сказав, що з заднього входу виносять врятованих людей, я вибіг на вулицю, забіг за будинок. Там нікого не було. Я хотів повернутися назад, але мене вже не запускали в будівлю", – мовиться у листі батька загиблої.

В Управлінні МНС у Кемеровській області своє чергою всі обвинувачення спростовують і стверджують, що "рятувальники робили все, що могли". Крім того, у відомстві сповістили про потерпілих надзвичайників, які після отримання першої допомоги поверталися до роботи.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.



Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.