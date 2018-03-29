Смертельна пожежа у ТЦ Кемерова: СК РФ оприлюднив приємні новини щодо зниклих безвісти

Слідчий комітет Росії сповістив, що три людини, про зникнення яких заявили їхні родичі після пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові та які відповідно вважалися зниклими безвісти, насправді є живими.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

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"Слідчий комітет Російської Федерації продовжує розслідування кримінальної справи про загибель людей під час пожежі в кемеровському торгово-розважальному центрі. Під час слідчих дій і оперативно-розшукових заходів з перевірки заяв про 67 зниклих троє з них були встановленими серед живих. Таким чином, наразі слідство має заявами про зникнення і загибель 64-х осіб під час пожежі в ТРЦ", – зазначили у СК РФ.

Речниця СК РФ про трьох зниклих безвісти, що виявилися живими: відео

Зауважимо, що дані про кількість загиблих збігають з тими, які напередодні поширило російське МНС.

За офіційними даними, внаслідок пожежі в ТЦ "Зимова вишня" загинули 64 людини (41 дитина) і 79 осіб постраждали. За неофіційною інформацією, до сьогоднішнього дня зниклими безвісти числилися 67 осіб.

Повідомлення про зниклих безвісти також перевіряє влада Кемеровської області. Зокрема, напередодні перший віце-губернатор регіону Володимир Чернов заявив, що ініціативна група громадян передала заяви про 78 людей, яких розшукують родичі, передає ресрурс "РИА Новости".

Як підкреслив чиновник, ці дані можуть виявитися неточними, однак, якщо інформація в заявах не підтвердиться, людей притягнуть до відповідальності.