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Смертельный пожар в ТЦ Кемерово: СК РФ обнародовал приятные новости о пропавших без вести

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Смертельный пожар в ТЦ Кемерово: СК РФ обнародовал приятные новости о пропавших без вести

Следственный комитет России сообщил, что три человека, о пропаже которых заявили их родственники после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово и которые соответственно считались пропавшими без вести, на самом деле живы.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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"Следственный комитет Российской Федерации продолжает расследование уголовного дела о гибели людей во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре. Во время следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них были установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями об исчезновении и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ", – отметили в СК РФ.

Представитель СК РФ о троих пропавших без вести, которые оказались живы: видео

Заметим, что данные о количестве погибших совпадают с теми, которые накануне распространило российское МЧС.

По официальным данным, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека (41 ребенок) и 79 человек пострадали. По неофициальной информации, до сегодняшнего дня пропавшими без вести числились 67 человек.

Сообщения о пропавших без вести также проверяет власть Кемеровской области. В частности, накануне первый вице-губернатор региона Владимир Чернов заявил, что инициативная группа граждан передала заявления о 78 людях, которых разыскивают родственники, передает ресрурс "РИА Новости".

Как подчеркнул чиновник, эти данные могут оказаться неточными, однако, если информация в заявлениях не подтвердится, людей привлекут к ответственности.

Напомним, 25 марте вспыхнул пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате. Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре.

Теги: Новости России Новости политики Пожар в Кемерово Расследования Пожар
Источник: 24 Канал
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