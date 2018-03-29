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Родственники погибших в результате пожара в Кемерове назвали виновных в трагедии

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Пожар в ТЦ
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово / Соцсети

Родственники погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове жалуются на действия сотрудников МЧС РФ во время трагедии. По их убеждению, пожарные, спасатели и полицейские действовали неэффективно. С соответствующими заявлениями люди обратились в прокуратуру города.

Как сообщает российский ресурс РБК, в прокуратуру жалобы направили, в частности, супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, которые потеряли пять близких родственников (невестка 30-летняя Елена Вострикова, 23-летняя дочь Елена Сабадаш и три внука семи, пяти и двух лет) во время пожара в ТЦ – в ведомстве их заявление приняли.

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По их словам, аналогично поступила еще одна семья.

"Прошу разобраться в бездействии и неправильных действиях спасательных служб и работников МВД, не предотвративших многочисленные жертвы детей и родителей, которых можно было избежать", – отмечается в заявлении Игоря Сабадаша на имя прокурора Кемерова Олега Заратовського.

Кроме того Надежда Вострикова в своем заявлении отметила, что они оказались на четвертом этаже "Зимней вишни" через несколько минут после того, как в 16:03 их дочь Елена позвонила с просьбой вызвать пожарных и "скорую", поскольку "начался пожар, а их заперои в кинозале, где отключен свет". Как заметила женщина, тогда на этаже стояли четверо пожарных, которые сказали, что ждут спецсредства и "не могут туда войти".

"Я начала убеждать их в том, что там моя дочь. Они мне не поверили. Я включила громкую связь на телефоне и позвонила своей дочери. Тогда они услышали кричащий голос: "Мама, почему нас не спасают". Последний звонок от дочери мне поступил в 16:12: "Мама, я умираю, я тебя люблю". Это были последние слова, сказанные моей дочерью ... я упала на колени и стала просить: "Ребята, спасите моих детей". На что мне ответили безразлично "Мы ничем не можем Вам помочь. Мы ждем бригаду спасателей", – говорится в ее жалобе.

По убеждению Востриковой, в тот момент пожара в кинозале еще не было, было только сильное задымление.

При слаженной работы сотрудников ТЦ "Зимняя вишня" и пожарной охраны детей могли спасти, но они стояли, ждали команды и не действовали. Оцениваю работу пожарных в первый час как бездействие и наплевательское отношение к человеческой жизни, потребительское отношение, пофигизм. Считаю, что в действиях сотрудников МЧС и полиции присутствует несвоевременность, неполнота действий, бездействие, которые привели к гибели детей. Просьба провести проверку, решить вопрос об ответственности виновных, немедленно изъять записи разговоров МЧС, оперативных служб, запись и время телефонных переговоров родственников и погибших,
– заявила она.

В то же время Игорь Сабадаш рассказал, что в тот день находился у дома, а об инциденте ему сообщила жена.

"Я быстро собрался, вышел из дома, сел в машину. Я ехал с большой скоростью, нарушая правила дорожного движения, и все время разговаривал с дочерью по телефону, успокаивал ее. В торговом центре я был в 16:11. Увидел в проходе четвертого этажа задымления и бросился туда ползком с криками на пожарных, почему они стоят и не действуют. Затем пожарные начали отталкивать меня вниз на лестницу", – отмечает мужчина.

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Как подчеркнул он, "в 16:23 пожарные еще не предпринимали никаких действий", зато его жена утверждает, что пожарные "медленно начали подходить " примерно в 16:40.

"Кто-то сказал, что с заднего входа выносят спасенных людей, я выбежал на улицу, забежал за дом. Там никого не было. Я хотел вернуться назад, но меня уже не запускали в здание", – говорится в письме отца погибшей.

В Управлении МЧС по Кемеровской области в свою очередь все обвинения опровергают и утверждают, что "спасатели делали все, что могли". Кроме того, в ведомстве сообщили о пострадавших чрезвычайниках, которые после получения первой помощи возвращались к работе.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре.

Теги: Новости России Жертвы Чрезвычайное происшествие Пожар в Кемерово Пожар
Источник: 24 Канал
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