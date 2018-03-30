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Страшная трагедия в Кемерове: задержали важного фигуранта, близкого к владельцу ТЦ

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Пожар в ТЦ
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерове / Соцсети

Следственный комитет России продолжает расследовать гибель людей в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В рамках этого уголовного дела 30 марта был задержан генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. По словам следователей, именно этому предприятию принадлежало здание, в котором произошла трагедия.

Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

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"Во время следствия установлено, что Богдановой, которая является ответственной за соблюдение пожарной безопасности, подчиненные неоднократно сообщали о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, полностью занимаясь только сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер для устранения недостатков противопожарной безопасности", – подчеркивают следователи.

Кроме того, в ведомстве сообщили об обыске в квартире генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат".

Также в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления по части статьи о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.

По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек. Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре.

Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Пожар Пожар в Кемерово Расследования
Источник: 24 Канал
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