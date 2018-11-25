Масштабні пожежі у Каліфорнії: понад 400 осіб залишаються зниклими безвісти

Через масштабні лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія зниклими безвісти лишаються 475 осіб.

Про це повідомило видання "Голос Америки" з посиланням на місцеві правоохоронні органи.

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Наразі вогнеборці на 95% контролюють поширення вогню.

Кількість зниклих вже вдвічі менше ніж, та яка озвучувалася раніше. Повідомлялося про 86 жертв стихії, а також 1276 осіб, які зникли безвісти.

Нагадаємо, 9 листопада 24 канал повідомляв, що на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Влада евакуювала понад 20 тисяч місцевих жителів, яким загрожувала небезпека. Вже 15 листопада через пожежі якість повітря у зоні стихійного лиха була навіть гіршою, ніж у містах Індії та Китаю.