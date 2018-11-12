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      Пожежі у Каліфорнії визнані найбільш смертельними за останні 85 років

      90 Читать новость на русском
      Стихійна пожежа у Каліфорнії найпотужніша за останні 85 рків
      Стихійна пожежа у Каліфорнії найпотужніша за останні 85 рків / nbcnews

      Лісові пожежі на півночі Каліфорнії визнали найбільш смертельними за останні 85 років. Кількість жертв стихії досягла 31 людини. У списку зниклих безвісти наразі 228 прізвищ.

      Про це повідомило видання NBC News.

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      Згоріло понад шість з половиною тисяч будинків, ще 15 тисяч знаходяться під загрозою. Президент США Дональд Трамп заявив, що головна причина трагедії – "неймовірно погане управління" лісовим господарством. Його висловлення викликало обурення у багатьох американців.

      Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей. Вогонь знищив кілька тисяч будівель.

      Теги: Новини США Пожежа Жертви Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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