Пожежі у Каліфорнії визнані найбільш смертельними за останні 85 років

Лісові пожежі на півночі Каліфорнії визнали найбільш смертельними за останні 85 років. Кількість жертв стихії досягла 31 людини. У списку зниклих безвісти наразі 228 прізвищ.

Про це повідомило видання NBC News.

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Згоріло понад шість з половиною тисяч будинків, ще 15 тисяч знаходяться під загрозою. Президент США Дональд Трамп заявив, що головна причина трагедії – "неймовірно погане управління" лісовим господарством. Його висловлення викликало обурення у багатьох американців.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей. Вогонь знищив кілька тисяч будівель.