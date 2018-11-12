Пожары в Калифорнии признаны самыми смертельными за последние 85 лет
Лесные пожары на севере Калифорнии признали самыми смертельными за последние 85 лет. Количество жертв стихии достигло 31 человека. В списке пропавших без вести сейчас 228 фамилий.
Об этом сообщило издание NBC News.
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Сгорело более шести с половиной тысяч домов, еще 15 тысяч находятся под угрозой. Президент США Дональд Трамп заявил, что главная причина трагедии – "невероятно плохое управление лесным хозяйством. Его высказывание вызвало возмущение у многих американцев.
Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул крупный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч людей. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий.
Источник: 24 Канал
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