Пожары в Калифорнии признаны самыми смертельными за последние 85 лет

Лесные пожары на севере Калифорнии признали самыми смертельными за последние 85 лет. Количество жертв стихии достигло 31 человека. В списке пропавших без вести сейчас 228 фамилий.

Об этом сообщило издание NBC News.

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Сгорело более шести с половиной тысяч домов, еще 15 тысяч находятся под угрозой. Президент США Дональд Трамп заявил, что главная причина трагедии – "невероятно плохое управление лесным хозяйством. Его высказывание вызвало возмущение у многих американцев.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 листопада 2018 р.

Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул крупный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч людей. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий.