10:07
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Пожары в Калифорнии признаны самыми смертельными за последние 85 лет

      73 Читати новину українською
      Стихийный пожар в Калифорнии самый мощный за последние 85 лет
      Стихийный пожар в Калифорнии самый мощный за последние 85 лет / nbcnews

      Лесные пожары на севере Калифорнии признали самыми смертельными за последние 85 лет. Количество жертв стихии достигло 31 человека. В списке пропавших без вести сейчас 228 фамилий.

      Об этом сообщило издание NBC News.

      Читайте также: Страшный пожар в Калифорнии: Илон Маск предлагает помощь

      Сгорело более шести с половиной тысяч домов, еще 15 тысяч находятся под угрозой. Президент США Дональд Трамп заявил, что главная причина трагедии – "невероятно плохое управление лесным хозяйством. Его высказывание вызвало возмущение у многих американцев.

      Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул крупный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч людей. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий.

      Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Жертвы Пожар
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
      сегодня , 09:03 Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
      Какие же они "бесплатные" кружки в "ЛНР"
      сегодня , 08:40 Какие же они "бесплатные" кружки в "ЛНР"
      Ольга Черненко
      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      11 ноября , 21:00 Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      Сергій Лещенко
      Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
      11 ноября , 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
      Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов
      11 ноября , 20:01 Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Победителем самого престижного конкурса собак в мире стал пекинес
       15 февраля 2012 , 13:30
      На севере Франции открыли филиал Лувра
       5 декабря 2012 , 18:46
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук