Страшный пожар в Калифорнии: Илон Маск предлагает помощь

Из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии миллиардер, изобретатель и основатель компании Tesla Илон Маск предложил помощь в эвакуации людей с охваченных огнем территорий.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Если Tesla может помочь людям в Калифорнии, пожалуйста, свяжитесь с нами. Модель S&X оснащена фильтрами НЕРА больничного класса. Может пригодиться при транспортировке людей", – написал Маск.

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If Tesla can help people in California wildfire, please let us know. Model S & X have hospital grade HEPA filters. Maybe helpful for transporting people. — Elon Musk (@elonmusk) 10 ноября 2018 г.

Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч человек, однако не обошлось без жертв. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий.