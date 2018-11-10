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      Страшный пожар в Калифорнии: Илон Маск предлагает помощь

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      Пожар в Калифорнии: Илон Маск предлагает помощь
      Пожар в Калифорнии: Илон Маск предлагает помощь / Коллаж 24 канал

      Из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии миллиардер, изобретатель и основатель компании Tesla Илон Маск предложил помощь в эвакуации людей с охваченных огнем территорий.

      Об этом он сообщил в Twitter.

      "Если Tesla может помочь людям в Калифорнии, пожалуйста, свяжитесь с нами. Модель S&X оснащена фильтрами НЕРА больничного класса. Может пригодиться при транспортировке людей", – написал Маск.

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      Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч человек, однако не обошлось без жертв. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий.

      Теги: Новости США Пожар Чрезвычайное происшествие Tesla Илон Маск
      Источник: 24 канал
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