Страшный пожар в Калифорнии: Илон Маск предлагает помощь
Из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии миллиардер, изобретатель и основатель компании Tesla Илон Маск предложил помощь в эвакуации людей с охваченных огнем территорий.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Если Tesla может помочь людям в Калифорнии, пожалуйста, свяжитесь с нами. Модель S&X оснащена фильтрами НЕРА больничного класса. Может пригодиться при транспортировке людей", – написал Маск.
Читайте также: Пожар в Калифорнии: Леди Гагу, Беллу Хадид и других звезд срочно эвакуировали
Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч человек, однако не обошлось без жертв. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Демократ Барак Обама выиграл выборы президента США7 ноября 2012 , 08:12
Австралия хочет стать республикой25 января 2016 , 14:27
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00