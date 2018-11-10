Страшна пожежа в Каліфорнії: Ілон Маск пропонує допомогу
Через масштабні лісові пожежі в Каліфорнії мільярдер, винахідник та засновник компанії Tesla Ілон Маск запропонував допомогу в евакуації людей з охоплених вогнем місцевостей.
Про це він повідомив у Twitter.
"Якщо Tesla може допомогти людям у Каліфорнії, будь ласка, зв'яжіться з нами. Модель S&X оснащена фільтрами НЕРА лікарняного класу. Може стати в нагоді під час транспортування людей", – написав Маск.
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Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей, проте не обійшлося без жертв. Вогонь знищив кілька тисяч будівель.
Джерело: 24 канал
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