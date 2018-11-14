12:26
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, 13 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, 13 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Жахлива пожежа у Каліфорнії: люди повертаються у свої знищені вогнем домівки

      228 Читать новость на русском

      У Каліфорнії не вщухають найбільші в історії штату лісові пожежі. Та попри це люди вже повертаються у свої знищені вогнем домівки. Втратити будинків у цій трагедії – не найстрашніше.

      Адже у десятка родин стихія забрала життя найрідніших, офіційно загиблих наразі нараховують 50.

      Читайте також: Українка з дітьми опинилася в епіцентрі жахливої пожежі в Каліфорнії: моторошне відео

      Кіноактор Джарерд Батлер небагатослівний. Але погодьтеся, побачити цілковите згарище на місці, де донедавна розташовувалися розкішні будинки – непросто.

      Голівудські зірки попри вогонь не побоялись навідатись сюди. Ще під час пожежі актор Рейн Вілсон опублікував це фото, і написав – мій будинок теж там.

      У містечку Парадайз назва місцю більше не відповідає, бо там – справжнє пекло. Та мешканці туди все одно поступово повертаються. Вони з жахом згадують, як намагались врятувати бодай щось. Місцеві ледь встигали сісти у автівки, щоб втекти від вогню.

      Все відбулось настільки швидко, що я встиг лише закинути одяг у фургон і втекти. Забрати цінні речі мені забракло часу,
      – сказав місцевий мешканець Ян Мак-Грегор.

      А сім'я цієї жінки вирішила не евакуюватися під час пожежі. Все – заради тварин. Родина Феллонів втратила будинок, він згорів вщент. Та вдалося зберегти життя 14-ьох своїх коней. Зі шланга тонни води виливали на хлів.

      "Це було дуже страшно, коли вогонь перекинувся на сарай, адже там тварини, які б не змогли самі дати собі ради. Ми поливали територію навколо зі шлангу доти, доки у нас не закінчилась вода", – розповіла місцева мешканка Кеті Феллон.

      Лісові пожежі в Каліфорнії
      Лісові пожежі в Каліфорнії

      А цей високий димохід – все, що залишилось на місці будинку цього чоловіка. Він приїхав, аби знайти обручку своєї дружини. І знайшов. Каже, тепер вона завжди буде з ним. Носитиме у кишені, біля серця, як знак їхнього кохання.

      Я тут, щоб подивитись, що залишилося від мого будинку. А ще моя дружина попросила знайти її обручку. Не можу повірити, але я знайшов, саме там, де вона її і залишила,
      – відповів місцевий мешканець Джейк Олсен.

      Жертвами великого вогню у Каліфорнії стали понад півсотні людей, ще 200 вважаються зниклими безвісти. А президент Дональд Трамп оголосив штат зоною великого стихійного лиха.

      Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей, проте не обійшлося без жертв. 

      Теги: Пожежа Жертви Новини США
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви
       25 травня 2015 , 21:43
      В мережі показали улюблений колір людей: фото
       6 липня 2017 , 20:29
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук