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      Ужасный пожар в Калифорнии: люди возвращаются в свои уничтоженные огнем дома

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      В Калифорнии не утихают крупнейшие в истории штата лесные пожары. Но несмотря на это, люди уже возвращаются в свои уничтоженные огнем дома. Потерять дом в этой трагедии – не самое страшное.

      Потому что у десятка семей стихия унесла жизни родных, официально погибших пока насчитывают 50.

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      Киноактер Джарерд Батлер немногословен. Но согласитесь, увидеть полное пепелище на месте, где до недавнего времени располагались роскошные дома – непросто.

      Голливудские звезды, несмотря на огонь, не побоялись наведаться сюда. Еще во время пожара актер Рейн Уилсон опубликовал это фото и написал – мой дом тоже там.

      В городке Парадайз название месту больше не отвечает, потому что там – настоящий ад. Однако жители туда все равно постепенно возвращаются. Они с ужасом вспоминают, как пытались спасти хоть что-то. Местные едва успевали сесть в машины, чтобы убежать от огня.

      Все произошло настолько быстро, что я успел лишь закинуть одежду в фургон и скрыться. Забрать ценные вещи мне не хватило времени,
      – сказал местный житель Ян Мак-Грегор.

      А семья этой женщины решила не эвакуироваться во время пожара. Все – ради животных. Семья Фэллонов потеряла дом, он сгорел дотла. Но удалось сохранить жизнь 14-х своих лошадей. Из шланга тонны воды выливали на хлев.

      "Это было очень страшно, когда огонь перекинулся на сарай, там ведь животные, которые бы не смогли сами справиться. Мы поливали территорию вокруг из шланга до тех пор, пока у нас не закончилась вода", – рассказала местная жительница Кэти Фэллон.

      Лісові пожежі в Каліфорнії
      Лесные пожары в Калифорнии

      А этот высокий дымоход – все, что осталось на месте дома этого мужчины. Он приехал, чтобы найти обручальное кольцо своей жены. И нашел. Говорит, теперь оно всегда будет с ним. Будет носить в кармане, возле сердца, как знак их любви.

      Я здесь, чтобы посмотреть, что осталось от моего дома. А еще моя жена попросила найти ее обручальное кольцо. Не могу поверить, но я нашел, именно там, где она его и оставила,
      – ответил местный житель Джейк Олсен.

      Жертвами масштабного огня в Калифорнии стали больше полусотни человек, еще 200 считаются пропавшими без вести. А президент Дональд Трамп объявил штат зоной крупного стихийного бедствия.

      Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул крупный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч людей, однако не обошлось без жертв.

      Теги: Жертвы Новости США Пожар
      Источник: 24 канал
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