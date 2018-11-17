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      Після лісових пожеж у Каліфорнії, повітря стало "найгіршим у світі"

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      Якість повітря у Північній Каліфорнії – наразі найгірша у світі
      Якість повітря у Північній Каліфорнії – наразі найгірша у світі / gettyimages.com

      Якість повітря у Північній Каліфорнії – наразі найгірша у світі, кажуть члени моніторингових груп, що працюють на території штату. Це наслідок лісових пожеж, що трапилися тут останнім часом.

      Такі дані оприлюднила організації Purple Air.

      Читайте також: Пожежа у Каліфорнії: кількість жертв стрімко зросла

      У четвер, 15 листопада, якість повітря у Північній Каліфорнії була навіть гіршою, ніж у містах Індії і Китаю. В місцевих школах відмінили уроки, авіакомпанії відкладають численні рейси, а кількість пошукових запитів, в яких йдеться про респіратори, постійно зростає.

      У Twitter користувачі постять фото карт, де повітря дуже забруднене.

       

      Веб-сайт AirNow оцінює стан повітря навколо Сан-Франциско і Окленда як "дуже нездоровий". Це означає, що всі, хто опиняється в цій місцевості, можуть отримати серйозні проблеми зі здоров'ям.

      Ліззі Джонсон, репортер видання San Francisco Chronicle, стверджує, що звичайне дихання у Сан-Франциско наразі еквівалентне викурюванню 11,5 сигарет. Більше того, ближче до лісів цей показник зростає до 22 сигарет.

      Нагадаємо, що 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа, яка не вщухає і донині.

      Теги: Екологія Жертви Пожежа у Каліфорнії
      Джерело: 24 Канал
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