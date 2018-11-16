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      Пожежа у Каліфорнії: кількість жертв стрімко зросла

      146 Читать новость на русском
      Пожежа у Каліфорнії
      Пожежа у Каліфорнії / Фото з відкритих джерел

      Через лісові пожежі у Каліфорнії 63 людини загинуло, ще 631 – вважаються зниклими безвісти.

      Про це повідомляє Deutsche Welle.

      Читайте також: Жахлива пожежа у Каліфорнії: люди повертаються у свої знищені вогнем домівки

      Майже всі тіла були знайдені в районі міста Парадайс на півночі Каліфорнії. Ще кілька людей загинули в прибережному місті Малібу.

      Вогонь знищив близько 9,7 тисяч житлових будівель, через що понад 50 тисяч людей були вимушені покинути свої будинки і перебратися до довколишніх міст.

      Нагадаємо, що на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа, яка почалася вранці 8 листопада, і швидко почала поширюватися через сильні вітри і суху погоду. Пожежі визнали найбільш смертельними за останні 85 років.

       

      хроніка подій
      Теги: Новини США Пожежа у Каліфорнії Жертви Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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