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      Пожар в Калифорнии: число жертв стремительно выросло

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      Пожар в Калифорнии
      Пожар в Калифорнии / Фото из открытых источников

      Из-за лесных пожаров в Калифорнии 63 человека погибли, еще 631 – считаются пропавшими без вести.

      Об этом сообщает Deutsche Welle.

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      Почти все тела были найдены в районе города Парадайс на севере Калифорнии. Еще несколько человек погибли в прибрежном городе Малибу.

      Огонь уничтожил около 9,7 тысяч жилых зданий, из-за чего более 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и перебраться к близлежащим городам.

      Напомним, что на севере американского штата Калифорния вспыхнул крупный лесной пожар, который начался утром 8 ноября, и быстро начал распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. Пожары признали самыми смертельными за последние 85 лет.

       

      хроника событий
       
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      Теги: Пожар Новости США Жертвы Пожар в Калифорнии
      Источник: 24 Канал
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