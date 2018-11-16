Пожар в Калифорнии: число жертв стремительно выросло

Из-за лесных пожаров в Калифорнии 63 человека погибли, еще 631 – считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Почти все тела были найдены в районе города Парадайс на севере Калифорнии. Еще несколько человек погибли в прибрежном городе Малибу.

Огонь уничтожил около 9,7 тысяч жилых зданий, из-за чего более 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и перебраться к близлежащим городам.

Напомним, что на севере американского штата Калифорния вспыхнул крупный лесной пожар, который начался утром 8 ноября, и быстро начал распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. Пожары признали самыми смертельными за последние 85 лет.