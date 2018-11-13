Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии достигло 42 человек

Из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния число жертв достигло 42 человек. Президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия.

Об этом сообщило издание ABC.

Читайте также: Смертельная пожар в Калифорнии: актер Джерард Батлер показал жуткое фото своего дома

Сейчас были обнаружены тела еще 13 человек, общее количество погибших – 42 человека. Это самая разрушительная лесной пожар в истории Соединенных Штатов,

– заявил глава Белого дома.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что лесные пожары на севере Калифорнии признали наиболее смертельными за последние 85 лет. Число жертв стихии достигло 31 человека. В списке пропавших без вести пока 228 фамилий.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 листопада 2018 р.

Aerial footage shows firefighters battling a new brush fire that popped up along the 118 Freeway in Simi Valley, California, detouring traffic and adding another new challenge for resources already stretched thin. https://t.co/egxlllVSC3 pic.twitter.com/55pYIEIA98 — ABC News (@ABC) 12 листопада 2018 р.

IT IS NOT SAFE, we understand everyone wants to return home. #LASD is working with @LACoFDPIO @CountyofLA Public Works & Public Health to evaluate the damaged areas of #WoolseyFire as soon as it is safe we will let everyone know. @LHSLASD Deputy RM pic.twitter.com/L5Mr8okG6c — LA County Sheriff's (@LASDHQ) 12 листопада 2018 р.

Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч человек. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий.