Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии достигло 42 человек
Из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния число жертв достигло 42 человек. Президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия.
Об этом сообщило издание ABC.
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Сейчас были обнаружены тела еще 13 человек, общее количество погибших – 42 человека. Это самая разрушительная лесной пожар в истории Соединенных Штатов,
– заявил глава Белого дома.
Ранее 24 Канал сообщал о том, что лесные пожары на севере Калифорнии признали наиболее смертельными за последние 85 лет. Число жертв стихии достигло 31 человека. В списке пропавших без вести пока 228 фамилий.
Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч человек. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий.