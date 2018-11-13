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      Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії досягла 42 людей

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      Стихійна пожежа у Каліфорнії продовжує забирати життя
      Стихійна пожежа у Каліфорнії продовжує забирати життя / Фото з відкритих джерел

      Внаслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія кількість жертв досягла 42 осіб. Президент США Дональд Трамп оголосив штат зоною стихійного лиха.

      Про це повідомило видання ABC.

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      Наразі було виявлено тіла ще 13 осіб, загальна кількість загиблих – 42 людини. Це найбільш руйнівна лісова пожежа в історії Сполучених Штатів,
      – заявив очільник Білого дому.

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що лісові пожежі на півночі Каліфорнії визнали найбільш смертельними за останні 85 років. Кількість жертв стихії досягла 31 людини. У списку зниклих безвісти наразі 228 прізвищ.

      Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей. Вогонь знищив кілька тисяч будівель.

      Теги: Новини США Дональд Трамп Пожежа Стихійні лиха Жертви
      Джерело: 24 Канал
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