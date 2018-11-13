Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії досягла 42 людей

Внаслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія кількість жертв досягла 42 осіб. Президент США Дональд Трамп оголосив штат зоною стихійного лиха.

Про це повідомило видання ABC.

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Наразі було виявлено тіла ще 13 осіб, загальна кількість загиблих – 42 людини. Це найбільш руйнівна лісова пожежа в історії Сполучених Штатів,

– заявив очільник Білого дому.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що лісові пожежі на півночі Каліфорнії визнали найбільш смертельними за останні 85 років. Кількість жертв стихії досягла 31 людини. У списку зниклих безвісти наразі 228 прізвищ.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 листопада 2018 р.

Aerial footage shows firefighters battling a new brush fire that popped up along the 118 Freeway in Simi Valley, California, detouring traffic and adding another new challenge for resources already stretched thin. https://t.co/egxlllVSC3 pic.twitter.com/55pYIEIA98 — ABC News (@ABC) 12 листопада 2018 р.

IT IS NOT SAFE, we understand everyone wants to return home. #LASD is working with @LACoFDPIO @CountyofLA Public Works & Public Health to evaluate the damaged areas of #WoolseyFire as soon as it is safe we will let everyone know. @LHSLASD Deputy RM pic.twitter.com/L5Mr8okG6c — LA County Sheriff's (@LASDHQ) 12 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей. Вогонь знищив кілька тисяч будівель.