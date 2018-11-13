Страшный пожар в Калифорнии уничтожил свыше 7 тысяч домов

Стихия, охватившая американский округ Бьютт на севере Калифорнии, является не только крупнейшей по количеству жертв, но и самым разрушительным пожаром в истории штата.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Читайте также: Крупный пожар в многоэтажке в Киеве: известны детали

Отмечается, что пожар, которому присвоено название "Кемп", уничтожила практически все на территории площадью 418 квадратных километров и разрушила более 7,6 тысячи зданий. По данным Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата, огонь сжег более 6,5 тысячи жилых домов и 260 зданий коммерческого назначения. Сейчас "Кемп" локализован на 30 процентов по сравнению с 25 процентами в минувшие сутки.

Для борьбы с огнем в округе Бьютт мобилизовано более 5,1 тысячи пожарных, 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды. По официальным данным, стихийное бедствие унесло жизни 42 человек на севере Калифорнии, еще около 200 числятся пропавшими без вести. В городе Парадайс, который сгорел практически полностью, развернуто два мобильных морга, проводится поисково-спасательная операция.

В ряде округов Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета деньги, необходимые для борьбы со стихией, в понедельник он объявил пострадавшие районы зоной крупного стихийного бедствия.