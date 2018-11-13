02:22
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, 13 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Страшный пожар в Калифорнии уничтожил свыше 7 тысяч домов

      16 Читати новину українською
      Пожар "Кемп" в Калифорнии уничтожил больше 7 тысяч зданий
      Пожар "Кемп" в Калифорнии уничтожил больше 7 тысяч зданий / trendli

      Стихия, охватившая американский округ Бьютт на севере Калифорнии, является не только крупнейшей по количеству жертв, но и самым разрушительным пожаром в истории штата.

      Об этом сообщило издание The New York Times.

      Читайте также: Крупный пожар в многоэтажке в Киеве: известны детали

      Отмечается, что пожар, которому присвоено название "Кемп", уничтожила практически все на территории площадью 418 квадратных километров и разрушила более 7,6 тысячи зданий. По данным Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата, огонь сжег более 6,5 тысячи жилых домов и 260 зданий коммерческого назначения. Сейчас "Кемп" локализован на 30 процентов по сравнению с 25 процентами в минувшие сутки.

      Для борьбы с огнем в округе Бьютт мобилизовано более 5,1 тысячи пожарных, 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды. По официальным данным, стихийное бедствие унесло жизни 42 человек на севере Калифорнии, еще около 200 числятся пропавшими без вести. В городе Парадайс, который сгорел практически полностью, развернуто два мобильных морга, проводится поисково-спасательная операция.

      В ряде округов Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета деньги, необходимые для борьбы со стихией, в понедельник он объявил пострадавшие районы зоной крупного стихийного бедствия.

      ПОЖАРЫ В КАЛИФОРНИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

      •  
      Теги: Новости США Стихийный бедствия Пожар
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      13 ноября , 23:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
      Олена Булан 113
      Главные новости 13 ноября: Собор УПЦ МП, отказ Порошенко и эхо псевдовыборов
      13 ноября , 22:35 Главные новости 13 ноября: Собор УПЦ МП, отказ Порошенко и эхо псевдовыборов
      176
      Інформаційна війна: програли чи ні?
      13 ноября , 22:00 Інформаційна війна: програли чи ні?
      Володимир Горбач 151
      Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?
      13 ноября , 21:01 Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?
      Інна Жолобович 372
      Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      13 ноября , 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      383
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Браслет Cicret способен превратить руку в планшет
       10 февраля 2015 , 18:07
      Саиф аль-Ислам Каддафи: Скоро вступит в действие новая конституция
       21 апреля 2011 , 13:28
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук