Пожар в Калифорнии: число жертв увеличилось, Трамп объявил чрезвычайное положение

Глава Белого дома Дональд Трамп утвердил режим чрезвычайной ситуации на севере Калифорнии из-за лесных пожаров.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Пожар начался утром 8 ноября, и пламя стало быстро распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. Оно охватило более 36 тысяч гектаров и уничтожило почти 7 тысяч зданий и уже стала самым разрушительным в истории штата.

По информации NBC, по меньшей мере девять человек стали жертвами огня на севере Калифорнии.

Шериф округа Бьютт Кори Хонею уточнил, что только одна жертва была обнаружена внутри жилого дома. Тела остальных погибших нашли в салонах автомобилей или на улицах города Парадайз, который был полностью эвакуирован.

К нынешнему моменту поступило 35 сообщений о пропавших без вести.