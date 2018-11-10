Пожежа у Каліфорнії: кількість жертв збільшилася, Трамп оголосив надзвичайний стан
Очільник Білого дому Дональд Трамп затвердив режим надзвичайної ситуації на півночі Каліфорнія через лісові пожежі.
Про це повідомила прес-служба Білого дому.
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Пожежа почалася вранці 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. Вона охопила понад 36 тисяч гектарів і знищила майже 7 тисяч будівель і вже стала найбільш руйнівною в історії штату.
За інформацією NBC, щонайменше дев'ять людей стали жертвами вогню на півночі Каліфорнії.
Шериф округу Бьютт Корі Хонею уточнив, що лише одна жертва була виявлена всередині житлового будинку. Тіла решти загиблих знайшли в салонах автомобілів або на вулицях міста Парадайс, яке було повністю евакуйоване.
До нинішнього моменту надійшло 35 повідомлень про зниклих безвісти.