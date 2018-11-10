Пожежа у Каліфорнії: кількість жертв збільшилася, Трамп оголосив надзвичайний стан

Очільник Білого дому Дональд Трамп затвердив режим надзвичайної ситуації на півночі Каліфорнія через лісові пожежі.

Про це повідомила прес-служба Білого дому.

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Пожежа почалася вранці 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. Вона охопила понад 36 тисяч гектарів і знищила майже 7 тисяч будівель і вже стала найбільш руйнівною в історії штату.

За інформацією NBC, щонайменше дев'ять людей стали жертвами вогню на півночі Каліфорнії.

Шериф округу Бьютт Корі Хонею уточнив, що лише одна жертва була виявлена ​​всередині житлового будинку. Тіла решти загиблих знайшли в салонах автомобілів або на вулицях міста Парадайс, яке було повністю евакуйоване.

До нинішнього моменту надійшло 35 повідомлень про зниклих безвісти.