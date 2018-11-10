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      Пожежа у Каліфорнії: кількість жертв збільшилася, Трамп оголосив надзвичайний стан

      65 Читать новость на русском
      Лісова пожежа
      Лісова пожежа / Фото з соціальних мереж

      Очільник Білого дому Дональд Трамп затвердив режим надзвичайної ситуації на півночі Каліфорнія через лісові пожежі.

      Про це повідомила прес-служба Білого дому.

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      Пожежа почалася вранці 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду.  Вона охопила понад 36 тисяч гектарів і знищила майже 7 тисяч будівель і вже стала найбільш руйнівною в історії штату.

      За інформацією NBC, щонайменше дев'ять людей стали жертвами вогню на півночі Каліфорнії.

      Шериф округу Бьютт Корі Хонею уточнив, що лише одна жертва була виявлена ​​всередині житлового будинку. Тіла решти загиблих знайшли в салонах автомобілів або на вулицях міста Парадайс, яке було повністю евакуйоване.

      До нинішнього моменту надійшло 35 повідомлень про зниклих безвісти.

       

       

      Теги: Жертви Пожежа Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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