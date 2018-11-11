Пожар в Калифорнии: число жертв возросло до 23 человек
Пожар, начавшийся утром 8 ноября и быстро распространившийся из-за сильных ветров и сухой погоды уже унесла жизни 23 жителей штата.
Об этом сообщило издание Associated Press в своем Twitter со ссылкой на власти штата.
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Отмечается, что спасатели обнаружили еще 14 тел погибших. Ранее власти сообщали о девяти жертвах стихии. Еще двое погибли из-за пожара в южной части штата.
Ранее 24 Канал сообщал о том, что президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в Калифорнии и округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. Он распорядился выделить штата из федерального бюджета необходимые деньги на борьбу со стихией и на восстановительные работы.
Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч человек. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий.