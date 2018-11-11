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      Пожар в Калифорнии: число жертв возросло до 23 человек

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      Новые жертвы страшного пожара в Калифорнии
      Новые жертвы страшного пожара в Калифорнии / Фото из открытых источников

      Пожар, начавшийся утром 8 ноября и быстро распространившийся из-за сильных ветров и сухой погоды уже унесла жизни 23 жителей штата.

      Об этом сообщило издание Associated Press в своем Twitter со ссылкой на власти штата.

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      Отмечается, что спасатели обнаружили еще 14 тел погибших. Ранее власти сообщали о девяти жертвах стихии. Еще двое погибли из-за пожара в южной части штата.

      Ранее 24 Канал сообщал о том, что президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в Калифорнии и округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. Он распорядился выделить штата из федерального бюджета необходимые деньги на борьбу со стихией и на восстановительные работы.

      Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч человек. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий.

      Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие Жертвы Пожар
      Источник: 24 Канал
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