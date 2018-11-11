Пожежа у Каліфорнії: кількість жертв зросла до 23 людей

Пожежа, що почалася вранці 8 листопада та швидко поширилася через сильні вітри і суху погоду вже забрала життя 23 жителів штату.

Про це повідомило видання Associated Press у своєму Twitter з посиланням на владу штату.

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Зазначається, що рятувальники виявили ще 14 тіл загиблих. Раніше влада повідомляла про дев'ять жертв стихії. Ще двоє загинули через пожежу у південній частині штату.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайного стану в Каліфорнії та округах Бьютт, Вентура і Лос-Анджелес. Він розпорядився виділити штату з федерального бюджету необхідні гроші на боротьбу зі стихією і на відновлювальні роботи.

BREAKING: Northern California sheriff says 14 additional bodies recovered, bringing death toll to 23 in massive wildfire. — The Associated Press (@AP) 11 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей. Вогонь знищив кілька тисяч будівель.