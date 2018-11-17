После лесных пожаров в Калифорнии, воздух там стал "худшим в мире"
Качество воздуха в Северной Калифорнии – на данный момент худшее в мире, говорят члены мониторинговых групп, работающих на территории штата. Это следствие лесных пожаров, произошедших здесь в последнее время.
Такие данные обнародовала организации Purple Air.
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В четверг, 15 ноября, качество воздуха в Северной Калифорнии была даже хуже, чем в городах Индии и Китая. В местных школах отменили уроки, авиакомпании откладывают многочисленные рейсы, а количество поисковых запросов, в которых говорится о респираторах, постоянно растет.
В Twitter пользователи постятся фото карт, где воздух очень загрязнен.
Веб-сайт AirNow оценивает состояние воздуха вокруг Сан-Франциско и Окленда как "очень нездоровое". Это означает, что все, кто оказывается в этой местности, могут получить серьезные проблемы со здоровьем.
Лиззи Джонсон, репортер издания San Francisco Chronicle, утверждает, что обычное дыхание в Сан-Франциско на данный момент эквивалентно выкуриванию 11,5 сигарет. Более того, ближе к лесам этот показатель возрастает до 22 сигарет.
Напомним, что 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар, который не утихает и по сей день.