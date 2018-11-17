После лесных пожаров в Калифорнии, воздух там стал "худшим в мире"

Качество воздуха в Северной Калифорнии – на данный момент худшее в мире, говорят члены мониторинговых групп, работающих на территории штата. Это следствие лесных пожаров, произошедших здесь в последнее время.

Такие данные обнародовала организации Purple Air.

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В четверг, 15 ноября, качество воздуха в Северной Калифорнии была даже хуже, чем в городах Индии и Китая. В местных школах отменили уроки, авиакомпании откладывают многочисленные рейсы, а количество поисковых запросов, в которых говорится о респираторах, постоянно растет.

В Twitter пользователи постятся фото карт, где воздух очень загрязнен.

2) In fact, the #BayArea has the worst air quality anywhere in the world right now. While eastern India has the second worst, the Bay Area still has nearly DOUBLE the amount of pollutants in the air, according to Purple Air.https://t.co/wvVxl6uom3 pic.twitter.com/XLo9tieiuO — Bigad Shaban (@BigadShaban) November 16, 2018

Yesterday morning (left) vs. this morning's AQI reading (right) shows a HUGE difference in air quality. Much of the #BayArea now under CODE PURPLE, "very unhealthy" air conditions https://t.co/yIQflATxGL pic.twitter.com/iYSMnSzXl3 — KRON4 News (@kron4news) November 16, 2018

Веб-сайт AirNow оценивает состояние воздуха вокруг Сан-Франциско и Окленда как "очень нездоровое". Это означает, что все, кто оказывается в этой местности, могут получить серьезные проблемы со здоровьем.

Лиззи Джонсон, репортер издания San Francisco Chronicle, утверждает, что обычное дыхание в Сан-Франциско на данный момент эквивалентно выкуриванию 11,5 сигарет. Более того, ближе к лесам этот показатель возрастает до 22 сигарет.

Напомним, что 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар, который не утихает и по сей день.