Масштабные пожары в Калифорнии: более 400 человек остаются пропавшими без вести
Из-за масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния пропавшими без вести остаются 475 человек.
Об этом сообщило издание "Голос Америки" со ссылкой на местные правоохранительные органы.
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Сейчас пожарные на 95% контролируют распространение огня.
Количество пропавших уже вдвое меньше чем та, которая озвучивалась ранее. Сообщалось о 86 жертвах стихии, а также 1276 человек, пропавших без вести.
Напомним, 9 ноября 24 канал сообщал, что на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Власти эвакуировали более 20 тысяч местных жителей, которым угрожала опасность. Уже 15 ноября из-за пожара качество воздуха в зоне стихийного бедствия было даже хуже, чем в городах Индии и Китая.
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16 нояб 2018Пожар в Калифорнии: число жертв стремительно выросло
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