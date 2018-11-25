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      Масштабные пожары в Калифорнии: более 400 человек остаются пропавшими без вести

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      Масштабные пожары в Калифорнии
      Масштабные пожары в Калифорнии / www.ap.org

      Из-за масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния пропавшими без вести остаются 475 человек.

      Об этом сообщило издание "Голос Америки" со ссылкой на местные правоохранительные органы.

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      Сейчас пожарные на 95% контролируют распространение огня.

      Количество пропавших уже вдвое меньше чем та, которая озвучивалась ранее. Сообщалось о 86 жертвах стихии, а также 1276 человек, пропавших без вести.

      Напомним, 9 ноября 24 канал сообщал, что на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Власти эвакуировали более 20 тысяч местных жителей, которым угрожала опасность. Уже 15 ноября из-за пожара качество воздуха в зоне стихийного бедствия было даже хуже, чем в городах Индии и Китая.

      МАСШТАБНЫЕ ПОЖАРЫ В КАЛИФОРНИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Жертвы Чрезвычайное положение Чрезвычайное происшествие Новости США Пожар в Калифорнии Пожар
      Источник: 24 Канал
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