Количество жертв и пропавших без вести в результате пожаров в Калифорнии стремительно выросли

Число жертв природного пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии выросло с 71 до 79 человек. Вместе с этим без вести пропавшими считаются 1276 человек.

Об этом сообщило издание USNews.

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В субботу шериф округа Бьютт Кори Хоне на пресс-конференции заявил, что общее число погибших при пожарах в Калифорнии, составило уже 79 человек.

Отмечается, что в течение минувших суток в округе Бьютт "были обнаружены тела еще пяти человек". В то же время число пропавших без вести возросло с 600 до 1276 человек

Согласно последним данным, площадь пожара "Кемп" на севере Калифорнии, который уже признано самым разрушительным в истории штата, составляет более 598 квадратных километров. Стихию локализовано на 50 процентов. Уничтожено более 12 тысяч зданий.

В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штата из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.

Напомним, масштабные лесные пожары в США, которые начались 8 ноября на севере американского штата Калифорния и не утихают и по сей день, привели к наибольшему количеству жертв за всю историю Калифорнии.